Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii spitalelor din Wuhan si-au dat jos mastile dupa ce ultimul spital temporar a fost inchis. Imaginile devenite virale surprind angajați cu zambetul de buze, potrivit Mediafax.Inregistrarea video publicata pe Twitter, devenita virala, arata un numar de angajati cu zambetul pe buze.…

- Coronavirusul provenit din China, zona Wuhan, a omorat pana astazi, 22 februarie, peste 2.100 de persoane. In ciuda masurilor dure luate de catre statul chinez, virusul s-a raspandit și in ultima saptamana au aparut cazuri confirmate și in Europa. Cea mai afectata țara din Europa de coronavirus este…

- Medicii care ingrijesc pacientii bolnavi de coronavirus din Wuhan, China, au publicat pe retelele sociale fotografii cu urmele lasate pe fata lor de echipamentele de protectie. Un doctor care a lucrat in schimburi interminabile intr-un spital din Wuhan si a ingrijit bolnavii de coronavirus a distribuit…

- 81 de morți in ultimele 24 de ore in China. In total, noul coronavirus a ucis pana acum 722 de persoane. Astazi s-a confirmat la Wuhan decesul unui american și unui japonez, primii morți care nu sunt chinezi.

- Pe rețelele sociale circula imagini care arata starea în care au ajuns medicii și asistentele din China care îi trateaza pe pacienții cu coronavirus.Imaginile arata medici obosiți, cu urme dureroase pe piele lasate de maștile de protecție. Presa locala, citata de Metro, spune ca medicii…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a declarat luni ca prioritatea acestei organizatii este de a opri coronavirusul în China, unde se afla epicentrul sau, pentru ca raspândirea epidemiei în afara acestei tari sa fie minima, lenta…

- China a reușit sa izoleze o tulpina a noului coronavirus și a început sa dezvolte un vaccin, a declarat Xu Wenbo de la Centrul pentru Prevenția și Controlul Bolilor de la Beijing, relateaza publicația People's Daily pe Twitter. Între timp, cercetatorii selecteaza o gama de…