Vești bune din China: A fost închis unul dintre spitalele temporare din Wuhan, după ce numărul cazurilor de coronavirus a scăzut China a inchis luni unul dintre cele 16 spitalele temporare din Wuhan dupa ce numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a scazut, scrie Reuters. Spitalul a fost inchis dupa ce ultimii 34 de pacienti internati acolo s-au vindecat. Totuși, autoritațile chineze au anunțat ca raman in alerta in ciuda scaderii numarului de imbolnaviri, informeaza mediafax.ro. Citește și: Dupa ce au golit rafturile, speriați de coronavirus, romanii vor sa dea marfa inapoi China a raportat, duminica, 202 de noi cazuri de coronavirus, cel mai mic numar de infectii inregistrat din 22 ianuarie.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

