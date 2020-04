Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Moroșanu (35 de ani) i-a cumparat o casa, prin intermediul donațiilor, tanarului din Iași care a calarit 40 de kilometri pana la maternitate pentru a-și vedea copilul nou-nascut. Astfel, kickboxer-ul roman s-a ținut de promisiunea facuta in urma cu aproape doua saptamani, cand a declarat ca…

