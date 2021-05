Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Dobre, directorul tehnic al Federației Romane de Tenis, a oferit informații despre cum decurge recuperarea Simonei Halep (29 de ani, locul 3 WTA), accidentata la turneul de la Roma. Pe 12 mai, Simona Halep a abandonat in turul 2 al turneului de la Roma, in meciul cu Angelique Kerber. Jucatoarea…

- Directorul tehnic al Federatiei Romane de Tenis, Daniel Dobre, care va reincepe colaborarea cu jucatoarea Simona Halep, a declarat, luni, la Centrul National de Tenis, ca participarea ei la Jocurile Olimpice nu va fi in pericol in urma accidentarii sau a perioadei de refacere. "Simona este bine din…

- Roland Garros-ul și-a deschis deja porțile (au început calificarile), dar Simona Halep nu va fi la Paris din cauza accidentarii de la gamba. Daniel Dobre (unul dintre antrenorii sportivei) a venit cu ultimele noutați despre procesul de recuperare. Simona și-a anunțat fanii pe rețelele…

- Simona Halep a anunțat de saptamâni bune ca principalul obiectiv al ei pentru acest sezon va fi câștigarea unei medalii la Jocurile Olimpice. Fost lider mondial, Ilie Nastase nu înțelege abordarea sportivei noastre, considerând ca în tenis marea prioritate o constituie…

- ​Simona Halep a fost forțata, miercuri, sa se retraga în turul al doilea al turneului de la Roma. Antrenorul Daniel Dobre a venit cu informații despre accidentarea suferita de românca la gamba stânga, iar veștile par sa nu fie deloc bune.Daniel Dobre, despre accidentarea Simonei…

- Simona Halep a revenit, vineri, in Romania, dupa ce a evoluat si s-a accidentat la turneul de la Roma. Ea spune ca obiectivul ei este sa se refaca pana la JO de Tokyo (23 iulie - 8 august). "Ma tratez in tara, am incredere in medicii de aici. In aceasta perioada nu pot sa fac nimic, va fi…

- Federatia Internationala de Tenis (ITF) a anuntat joi ca perioada de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 ce vor avea loc in aceasta vara va fi prelungita cu o saptamana, pana pe 14 iunie, in contextul in care turneul de Mare Slem de la Roland Garros a fost amanat cu o saptamana. Federatia…

- Sorana Cirstea (30 de ani, 66 WTA) a obținut o derogare și va putea reprezenta Romania in probele de tenis de la Jocurile Olimpice de la Tokyo din acest an. Federația condusa de Ion Țiriac a jucat un rol determinant. Chiar daca in acest moment nu indeplinește criteriile necesare pentru a fi prezenta…