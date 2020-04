Stiri pe aceeasi tema

- Sefa sectiei de anestezie-terapie intensiva (ATI) de la Spitalul „Dimitrie Gerota” din Bucuresti, afectata grav de virusul SARS-Cov-2 cu care a fost infectata de catre unul dintre primii pacienti diagnosticati cu Covid-19 in Romania, ar putea fi externata luni, dupa ce si-a revenit si a stat pe suport…

- S-au nascut a doua oara. Primul bebelus infectat cu coronavirus din Romania s-a vindecat si a ajuns deja acasa, la Radauti. Vesti bune vin si din Constanta, dar si din Deva, acolo unde cinci pacienti au iesit invingatori din batalia vietii lor.

- Va informam ieri, 31 martie 2020, ca un medic de la Spitalul SanConfind din Poiana Campina a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus. Medicul respectiv s-a simțit rau, a prezentat simptome de infecție, a fost internata intr-un spital din București, i s-a efectuat testul pentru COVID-19,…

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța,…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…

- Numarul de cazuri de infectare cu coronavirus in Romania a ajuns la 123, sambata seara. Printre pacienții noi se numara o femeie din Constanța, infectata de senatorul Vergil Chițac, un asistent medical de la Spitalul Gerota și un inginer de la ADP sector 4. Aceștia din urma care fac parte din cercul…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate miercuri seara in Romania, ridicand bilantul la 47 de pacienti infectati cu Covid-19. Este vorba despre o femeie de 63 de ani, contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit in Israel si care s-a intors in Romania in data de 29 februarie, si de un barbat…