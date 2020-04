Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 157 persoane…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.738, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica joi la ora 13.00. Cel mai afectat județ este Suceava, cu 701 cazuri de COV-19, cu aproape 200 mai multe imbolnaviri decat in Capitala – unde se inregistreaza 505 cazuri confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public, duminica, noul “bilanț” al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Astfel, pana duminica, 29 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de…

- 1.452 de romani sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei in Romania, potrivit comunicarii oficiale transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. “Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța al 26-lea deces din cauza infectarii cu virusul COVID-19 (coronavirus), in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, din județul Timiș, cunoscut cu afecțiuni cardiovasculare. In data de 10.03.2020 s-a internat la Institutul de Boli Cardiovasculare…

- Numarul deceselor in Romania din cauza infectarii cu virusul COVID-19 a ajuns, in noaptea de joi spre vineri, la 24. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca al 24-lea deces a fost al unei femei de 80 de ani, din judetul Bacau, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași, in secția de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi seara, inca 4 decese confirmate cu COVID-19. Numarul total al morților din cauza noului tip de coronavirus a ajuns la 22 in Romania. „19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența…

- Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate ( 16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași), anunta Grupul de…