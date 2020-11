Vești bune despre festivalul Untold! Anunțul organizatorilor despre ediția anului 2021 Vești bune pentru fanii Untold! Organizatorii festivalului a anunțat ca ediția de anul viitor va avea loc in perioada 5-8 august, la Cluj-Napoca, dupa ce anul acesta nu a fost posibil din cauza pandemiei de coronavirus. Organizatorii Festivalului Untold au anunțat ca au inceput pregatirile pentru ediția din 2021, potrivit News.ro. “Anul 2021 vine cu incredere si optimism de la organizatorii festivalului Untold, care au inceput pregatirile pentru editia cu numarul sase a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, Untold. In 2021, al saselea capitol din povestea Untold se va scrie in perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

