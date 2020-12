Vești bune de la OMS: Speranța de viață a crescut cu 6 ani, în doar două decenii Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) anunța ca oamenii traiesc in medie mai mult cu șase ani comparativ cu anul 2000. Așadar, speranța medie de viața la nivel global a ajuns la 73 de ani anul trecut, comparativ cu 67 cat era in urma cu 20 de ani. OMS da și o veste proasta: maladiile cardiovasculare raman principalul motiv de deces prematur la nivel mondial. Conform sursei citate, 16% dintre cei care mor, o fac din cauza unei boli de inima. De asemenea, Alzheimer și alte forme de demența au intrat in primele 10 maladii mortale din lume și au fost pe locul 3 in Europa și Statele Unite in 2019.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații are vești bune: oamenii traiesc in medie mai mult cu 6 ani in comparație cu anul 2000. Astfel, speranța medie de viața la nivel global a ajuns la 73 de ani in 2019, comparativ cu 67 cat era acum 20 de ani.

- Organizația Mondiala a Sanatații are vești bune: oamenii traiesc in medie mai mult cu 6 ani in comparație cu anul 2000. Astfel, speranța medie de viața la nivel global a ajuns la 73 de ani in 2019, comparativ cu 67 cat era acum 20 de ani.

- Speranța de viața pentru 2019, la nivel global, a crescut cu 6 ani, ajungand la 73 de ani, comparativ cu 2000. Datele apar in raportul anual al Organizației Mondiale a Sanatații. Dar, in medie, doar 5 din acei ani suplimentari se traiesc in stare buna de sanatate. Bolile de inima au ramas principala…

- La nivel european s-au facut scenarii pentru inchiderea stațiunilor montane pe timp de iarna din cauza riscului mare de transmitere a coronavirusului. Comisia Europeana nu va impune o directiva in acest sens, insa fiecare stat va trebui sa-și gestioneze propria situație. In pline dispute și controverse…

- Autoritațile din Polonia au descoperit recent primele cazuri de coronavirus in randul nurcilor. Au fost descoperite opt nurci infectate cu coronavirus la o ferma din nordul țarii. Conform Universitații de Medicina din Gdansk pana acum nu a fost depistat niciun caz de infecție cu noul coronavirus la…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat joi o crestere record a numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial, cu 338.779 de cazuri in 24 de ore, pe fondul cresterii infectiilor in Europa, relateaza Reuters.

- Organizația Mondiala a Sanatații spune ca pana in anul 2021 vrea sa aiba 2 miliarde de doze de vaccin anti-COVID disponibile. Obiectivul este ca majoritatea oamenilor din toate țarile sa fie vaccinați, nu toți oamenii din doar cateva țari. Mai multe tari din Europa se lupta deja cu un nou val de infectari…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a tras joi un semnal de alarma cu privire la creșterea ”alarmanta” a numarului de cazuri de infecție cu coronavirus in Europa și a criticat decizia unor țari de a scurta perioada de carantina impusa suspecților COVID și persoanelor contact, scriu Euronews și AFP.…