- Omenirea nu s-a aflat mai niciodata intr-o pozitie atat de buna pentru a pune capat pandemiei de COVID-19 care a dus la moartea a milioane de persoane incepand cu sfarsitul anului 2019, a afirmat miercuri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit…

- Cel putin 17 milioane de europeni au suferit de tulburari pe termen lung legate de COVID in 2020 si 2021, potrivit unei estimari publicate, marti, de biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a facut apel la o mai buna ingrijire a bolnavilor, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declansat sambata cel mai inalt nivel de alerta pentru a incerca sa opreasca raspandirea variolei maimutei care a afectat aproape 17.000 de persoane in 74 de tari, a anuntat directorul general, scrie AFP. „Am decis sa declar urgenta sanitara publica de interes…

- Filiala in Europa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) avertizeaza marti cu privire la o toamna si o iarna ”dificile”, in urma unei triplari, in ultimele sase saptamani, a cazurilor Covid-19 si unei dublari a numarului spitalizarilor, dupa o relaxare in cele 53 de tari membre, relateaza AFP. „Covid-19…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca noul coronavirus „circula liber” si numarul deceselor la nivel mondial este inacceptabil de mare. Seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indemnat guvernele sa reintroduca masurile de protectie, precum obligativitatea purtarii mastii. In timp ce numeroase…

- Desi vaccinarile impotriva noului coronavirus au redus semnificativ numarul spitalizarilor si pe cel al deceselor, cazurile de COVID-19 sunt din nou in crestere la nivel global, informeaza DPA. Peste 4,1 milioane de cazuri au fost raportate global saptamana trecuta, in crestere cu 18%, potrivit Organizatiei…