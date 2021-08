Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de contaminari cu SARS-CoV-2 la nivel mondial a depasit duminica pragul de 190 de milioane, în timp ce totalul dozelor de vaccin anti-Covid administrate pâna în prezent a trecut de 3,6 miliarde, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. În decurs de o luna, conform…

- Organizația Mondiala a Sanatații a informat, miercuri, ca numarul contagierilor cu noul coronavirus au crescut usor pentru a doua saptamana consecutiv, cu 3% fata de saptamana anterioara, relateaza EFE, citata de Agerpres.In ultima saptamana, numarul infecțiilor cu COVID-19 raportate in intreaga lume…

- Țarile care au raportat cel mai mare numar total de cazuri sunt Statele Unite (33.541.967), India (29.935.221), Brazilia (17.927.928), Franța (5.819.088), Turcia (5.370.299), Rusia (5.255 .214), Regatul Unit (4.646.068), Argentina (4.268.789) și Italia (4.252.976). Columbia (3.945.166), Spania (3.757.442),…

- Coronavirusul a ucis peste 1.500 de jurnaliști din 77 de țari de la declanșarea pandemiei. Potrivit ONG-ului Press Emblem Campaign (PEC), cele mai multe cazuri s-au inregistrat in India și Brazilia, state puternic afectate de Covid-19. Secretarul general al PEC, Blaise Lempen, a deplans faptul ca jurnalistii…

- Secretarul general al PEC, Blaise Lempen, a deplans faptul ca in tarile in dezvoltare progresul campaniei de vaccinare este insuficient si a reamintit ca jurnalistii sunt o categorie profesionala deosebit de expusa virusului. In acest sens, ONG-ul le-a mulțumit țarilor care au inclus jurnalistii in…

- Evolutia COVID-19 la nivel mondial in ultimele opt zile si pe saptamani: peste 173.000.000 de cazuri si peste 3.700.000 decese, pana la 7 iunie 2021La nivel mondial, in ultimele opt zile, numarul de cazuri confirmate a crescut cu 2.952.211 de la 170.377.345 cazuri in 31 mai, la 173.329.556 cazuri in…

- Germania a relaxat miercuri regulile de carantina pentru calatorii veniti din anumite tari considerate cu risc de coronavirus, o veste salutata de profesionistii din turism în perspectiva vacantelor estivale, scrie Agerpres.Decizia adoptata de guvernul cancelarului Angela Merkel va face…

- Biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat ca pandemia de coronavirus ar putea avea efecte neprevazute - ducând la o mai mare obezitate în rândul copiilor, relateaza dpa și Agerpres. Un raport al biroului regional al OMS publicat marti a constatat…