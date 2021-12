Veşti bune de la Moderna privind doza booster. Ce eficienţă are contra Omicron Dozele booster pot intari considerabil imunitatea corpului, potrivit unui studiu care ne da speranțe ca vom putea preveni un nou val sever al COVID-19, declanșat de varianta Omicron. Moderna a anunțat luni ca a treia doza „booster” a vaccinului sau anti-Covid duce la o creștere semnificativa a nivelului de anticorpi care pot opri varianta Omicron […] The post Vesti bune de la Moderna privind doza booster. Ce eficienta are contra Omicron first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

