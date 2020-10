In plina pandemie de coronavirus, accesul la tratamente inovatoare reprezinta o prioritate pentru specialiștii Ministerului Sanatații. In contextul epidemiologic, experții iau masuri pentru ca schemele terapeutice sa includa noi molecule. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 522, ediția print Introducerea unor noi molecule pe piața farmaceutica este un lucru extrem de necesar daca ținem cont de faptul ca mii de medicamente au disparut din Romania in ultimii ani și numeroși bolnavi sunt in pericol de a-și pierde viața in lipsa tratamentelor adecvate. Majoritatea produselor farmaceutice…