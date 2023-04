Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca pana pe 9 aprilie, toate regiunile Romaniei se vor confrunta cu doua valuri de frig. Temperaturile minime vor fi negative in unele zone, avertizeaza specialiștii.

- Vremea se va incalzi considerabil in perioada urmatoare, la nivelul intregii tari, iar valorile termice maxime ajung pana la 18 grade Celsius, in timp ce creste probabilitatea de aparitie a ploilor, reiese din prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 6 - 19 martie si publicata luni, de…

Temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada a anului, iar precipitațiile vor fi excedentare in regiunile nord-vestice și in zona montana aferenta pana la jumatatea lunii martie, potrivit prognozei pe patru saptamani transmisa vineri de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).

Temperaturile vor fi mai mari decat cele specificice pentru aceasta perioada in urmatoarele patru saptamani, se arata in prognoza publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Vin vești de ultim moment de la meteorologi. Dupa cateva zile cu vreme foarte rece, geroasa dimineața și noaptea, in mai multe zone ale țarii, vremea se va mai incalzi in perioada ce vine. Sunt, așadar, vești cat se poate de bune, mai ales pentru cei care suporta cu greu frigul. Administrația Naționala…

- PROGNOZA METEO pentru urmatoarele 4 saptamani: Temperaturile URCA peste media acestei perioade PROGNOZA METEO pentru urmatoarele 4 saptamani: Temperaturile URCA peste media acestei perioade Vremea se incalzește de saptamana viitoare, cand temperaturile vor ajunge la valori mai mari decat cele specifice…

- Vremea se va raci semnificativ incepand chiar de maine, 24 ianuarie. Temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de 3-4 grade in majoritatea regiunilor țarii. Meteorologii anunța ca probabilitatea de aparitie a precipitatiilor - sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare - va fi ridicata pe tot…