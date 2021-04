Stiri pe aceeasi tema

- Romania este cel mai mare producator de floarea-soarelui din UE si in 2020, cu cea mai mare suprafața cultivata, de 1,22 milioane de hectare, și o producție de 2,07 milioane de tone, arata...

- Romania s-a situat pe pozitia a doua in Uniunea Europeana (UE), dupa Franta, in ceea ce priveste productia de porumb boabe realizata anul trecut, cu un total de 10,8 milioane de tone, desi recolta s-a diminuat din cauza secetei cu aproape 40% fata de anul 2019, potrivit datelor provizorii anuntate…

- Productia totala de cereale din Romania in 2020 a fost de 18,968 de miliioane de tone, in scadere cu 37,6% fata de 2019, an in care agricultorii au recoltat 30,4 milioane de hectare de cereale, reiese din datele transmise de MADR. Randamentul a inregistrat, de asemenea, un recul de la 5.458 kg/hectar…

- Premierul Florin Citu este increzator in evolutia pozitiva a economiei Florin Cîtu. Foto. gov.ro Produsul Intern Brut al țarii a crescut în ultimul trimestru al anului trecut cu peste cinci procente fața de intervalul anterior, conform datelor publicate marti de Institutul Național…