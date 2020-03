Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea spital de campanie din Romania, construit la Constanța, este aproape gata și va fi perfect funcțional la sfarșitul saptamanii. Aici vor fi tratați pacienți cu cazuri ușoare sau medii de Covid 19. Personalul medical va fi din cadrul armatei.

- Autoritatile romane au ridicat in opt zile un spital de campanie langa Bucuresti, pentru a face fata afluxului de bolnavi de covid-19, in contextul in care spitalele sunt supraaglomerate, iar personalul medical nu are suficient material de protectie, relateaza Euronews.

- Romania va avea, in scurt timp, al doilea spital militar de campanie. Dupa cel de langa Capitala, la Constanța se ridica o astfel de tabara. Acolo vor putea fi tratați pacienți diagnosticați cu COVID-19.

- Maine sosesc in țara noastra primele 200.000 de kituri COVID-19 din Coreea. In total, Romania va da 30 de milioane de euro, „sub prețul pieței”. Pentru achiziția totalului de 2 milioane de teste, guvernele Coreei și Chinei au fost cautate direct de Guvernul de la București, iar Unifarm a facut tranzacția…

- Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Cosmin Olaroiu a hotarat sa suporte costurile zilnice legate de masa de pranz pentru o suta de persoane angajate la spitalul Victor Babes. "Pranzul este asigurat de un sponsor pe nume Cosmin Olaroiu. Ne-a intrebat cum ne poate ajuta si ne-a oferit aceasta sponsorizare. El achita masa pentru…

- Pandemia de coronavirus pune un mare semn de intrebare asupra cursului electoral al Romaniei, mai ales cel de pe plan local, scrutinul din 2020 devenind un subiect indepartat in aceasta perioada.

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania a semnat un memorandum cu Guvernul Romaniei prin care, impreuna cu structurile teritoriale/ filialele de Cruce Roșie va desfașura in aceasta perioada o campanie de informare și conștientizare a populației privind COVID 19. Campania de informare va cuprinde…