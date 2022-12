Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de externe al Indiei declara ca țara a intensificat la un nivel fara precedent desfașurarea de trupe de-a lungul graniței disputate cu China. S Jaishankar a adaugat ca India nu va permite Chinei „sa schimbe unilateral" status quo-ul la granița, noteaza BBC.

Rusia a devenit pentru prima data cel mai mare furnizor de ingrasaminte al Indiei, in primul semestru al anului fiscal 2022/2023, oferind reduceri la preturile aplicate pe plan mondial, acaparand mai mult de o cincime din cota de piata, au declarat pentru Reuters surse guvernamentale si din industrie,…

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va face declarații de presa, la ora Romaniei 12.30. Aceasta declarație va veni ca urmare a ședinței de urgența a NATO, care are loc in aceasta dimineața, de la ora 10.00, ora Poloniei.

Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat in primele noua luni ale acestui an 7,265 miliarde euro, fiind mai mari cu 14,5% comparativ cu cele de 6,344 miliarde euro din perioada ianuarie - septembrie 2021, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei, informeaza…

Rusia a interzis cooperarea militara cu 74 de companii straine ca raspuns la sanctiunile occidentale, a anuntat marti Kremlinul, citat de DPA, scrie Agerpres.

Analistii financiari au avertizat ca Germania se indreapta spre recesiune, informeaza Rador. Aceasta informație vine in conditiile in care noile cifre indica o scadere a cerintei pentru export si tara sufera din cauza costurilor mari la energie.

India are suficiente stocuri de orez si grau, iar Guvernul va vinde grau pe piata libera daca va fi nevoie sa controleze preturile, a anuntat luni Sudhanshu Pandey, de la Ministerul pentru Protectia Consumatorului, Alimente si Distributie Publica, transmite Reuters.

Niciodata nu s-au mai adunat atatea crize laolalta cate sunt acum, iar cele mai grave si cele mai importante sunt criza energetica si dezordinea preturilor, a declarat, vineri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei.