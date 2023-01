Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul ridicat al inflatiei reclama monitorizarea atenta a evolutiilor de pe piata muncii, date fiind si problemele structurale cronice ale acesteia, precum si majorarile de salarii efectuate in debutul anului in sectorul bugetar, dar si in cel privat, se arata in Minuta sedintei de politica monetara…

- Rata anuala a inflatiei va scadea, probabil, in trimestrul I 2023, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, potrivit Minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR)…

Pretul abonamentelor la transportul in comun in zona metropolitana Brasov ar putea scadea incepand de luna viitoare, o decizie in acest sens urmand sa fie luata in sedinta Consiliului Local din data de 31 ianuarie, a anuntat primarul Allen Coliban, intr-o conferinta de presa.

Creșterea economiei a incetinit semnificativ in ultimele doua trimestre din 2022, iar consumul populației a ramas in urma investițiilor la formarea creșterii. Intențiile de angajare din companii s-au redus din nou. Inflația va scadea in primul trimestru din 2023 și va ajunge la…

- Rata anuala a inflatiei va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, din noiembrie 2022, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, conform unui comunicat al Bancii Nationale…

Cresterea preturilor a incetinit in 14 din cele 19 tari membre ale zonei euro in noiembrie, rata inflatiei la nivelul zonei euro scazand pentru prima data in 17 luni.

- In Romania s-a creat iluzia ca dobanzile vor veni in jos, dar acestea nu au cum sa scada daca inflatia nu coboara, si vor ramane la nivelurile actuale cel putin pana cand inflatia se va apropia de 8%, a explicat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei de…

- Interesul pentru plasamentele riscante a dus, de asemenea, randamentul titlurilor de referinta ale Trezoreriei la cel mai redus nivel din ultimele cinci saptamani, in timp ce dolarul a scazut. Indicele preturilor de consum (IPC) a aratat ca preturile platite de consumatorii urbani din SUA pentru un…