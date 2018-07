Vesti bune de la BNR: Cand va scadea inflatia?

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterile lunare ale preturilor vor fi mici in perioada urmatoare, fiind posibil sa avem chiar o inflatie negativa in una din lunile de vara, insa inflatia anuala ramane ridicata din cauza majorarilor de preturi administrate in toamna anului trecut, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,…

- Romania a inregistrat in luna mai cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre tarile europene, de 4,6%, fata de o medie de 2% in UE, a anuntat vineri Eurostat. In luna aprilie, rata anuala a inflatiei calculata pentru Romania a fost de 4,3%. Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,75%, de la 2,74% pe an cat era luni, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a fost inregistrata…

- Intrebat, la RFI, cum justifica noua crestere a dobanzii de politica monetara, Adrian Vasilescu a spus ca o banca centrala apasa pe pedala dobanzii de politica monetara de cate ori trebuie sa se confrunte cu inflatia: "Daca inflatia se duce prea jos, lasa dobanzile in jos, adica pune in calea inflatiei…

- Cei care fac judecati de tipul "vor creste dobanzile in Romania pentru ca trebuie sa ajunga la rata inflatiei" gresesc, intrucat vom pastra un ecart intre dobanzi si rata inflatiei, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta. "Epoca - ca a fost o…

- Cei care fac judecati de tipul 'vor creste dobanzile in Romania pentru ca trebuie sa ajunga la rata inflatiei' gresesc, intrucat vom pastra un ecart intre dobanzi si rata inflatiei, a declarat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Consiliul de Administraţie al…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,13%, de la 2,07% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata…

- La o inflatie de 5%, in teorie, deprecierea leului ar trebui sa fie de 5%. Deocamdata cursul este stabil, iar dobanda Robor nu creste pentru ca piata este foarte lichida. Cei care simt din plin evolutia inflatiei sunt doar oamenii sau firmele care si-au plast banii in banci, anunța Realitatea.net.Citește…