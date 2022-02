Vin vești de la Transgaz – se anunța finalizarea procedurii de evaluare de mediu pentru Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021 – 2030 (“PDSNT”), denumita Evaluare Strategica de Mediu, fiind emis totodata Avizul de Mediu nr. 59 din 15.10.2021 de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Societatea Naționala de Transport […] The post Vești bune de la BEI: Transgaz a finalizat Evaluarea Strategica de Mediu pentru Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021 – 2030 first appeared on Ziarul National .