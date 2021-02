Redresarea Europei in urma recesiunii cauzate de pandemia de coronavirus (Covid-19) a fost usor intarziata, dar ar trebui sa accelereze de la jumatatea acestui an, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite Reuters potrivit Agerpres. Pe fondul restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei, economia UE s-a contractat in trimestrul patru din 2020, iar analistii se asteapta la un declin si in primele trei luni din 2021, deoarece cea mai mare parte a sectorului serviciilor ramane inchis.

