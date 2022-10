Stiri pe aceeasi tema

Șeful DSU, Raed Arafat, este prezent la barajul de la Taul Mare, cel care s-ar putea surpa și inunda intreaga zona din Roșia Montana. Arafat a explicat ca a discutat cu premierul Nicolae Ciuca, iar acesta a decis sa nu-și asume niciun risc, iar populația sa fie evacuata.

Mai multe persoane aflate intr-o padure de langa localitatea Malu Vanat au fost intepate de viespi, joi, un copil care prezenta stare alergica fiind transportat la spital, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges.

Doi barbati au fost accidentati, marti dupa-amiaza, in timp ce lucrau in padure, unul in Muntii Calimani si un altul in Muntii Tiblesului, evenimentele producandu-se intr-un interval de o jumatate de o ora, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud.

Pompierii intervin, duminica, pentru cautarea unei persoane posibil disparuta in Dunare, in localitatea Grindu, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Tulcea.

Doua incendii de vegetatie uscata, lastaris si maracinis au izbucnit, sambata, in zonele Prepeleac si Romlux, la marginea municipiului Targoviste, pe o suprafata totala de circa cinci hectare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

Un incendiu a carui cauza probabila este o lumanare lasata aprinsa si nesupravegheata a izbucnit, miercuri dimineata, intr-un apartament din municipiul Brasov, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres.

Circa 150 de hectare de pasune, aflate in apropiere de orasul Macin, au ars, luni, in timpul unui incendiu cel mai probabil provocat, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

Un incendiu de vegetatie uscata si gunoi, care a cuprins o suprafata de circa 70 de hectare, a izbucnit, sambata dupa-amiaza, in zona spitalului vechi din Fetesti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita.