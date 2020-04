Vești bune: câte vieți au fost salvate de măsurile de distanțare socială impuse în pandemia de coronavirus Masurile de distanțare sociala impuse de autoritațile din intreaga lume ca reacție la pandemia de coronavirus au starnit controverse in randul persoanelor care nu ințeleg pe deplin gravitatea situației, insa tocmai aceste masuri au salvat deja zeci de mii de vieți. Cercetatorii britanici de la Imperial College au realizat un studiu prin care arata ca pana acum, 59.000 de decese au fost evitate la nivelul a 11 țari din Europa cu ajutorul masurilor restrictive de izolare sociala. Ei au folosit un model statistic cu ajutorul caruia au masurat impactul masurilor de distanțare sociala asupra a 11 țari… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

