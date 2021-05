Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (Romania, 3 WTA) și-a aflat adversara din turul secund la Madrid, la puțin timp dupa meciul in care a defilat contra Sarei Sorribes Tormo (Spania, 46 WTA), scor 6-0, 7-5! In runda secunda a turneului de categorie WTA 1.000, Halep se va confrunta cu Saisai Zheng (China, 57 WTA). Halep și…

- Jucatoarea chineza Saisai Zheng, locul 57 WTA, s-a calificat, vineri, in turul doi la turneul Madrid Open, faza in care o va intalni pe Simona Halep, locul 3 mondial si favorita 3, noteaza news.ro. Zheng a invins-o in primul tur pe poloneza Magda Linette, locul 48 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1.…

- ​Sara Sorribes Tormo a parut resemnata în fata superioritatii aratate de românca Simona Halep, favorita numarul trei, în fata careia s-a înclinat în doua seturi 6-0, 7-5, dupa o ora si 25 minute de joc, vineri, în primul tur al turneului WTA de la Madrid, informeaza…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA e in turul al doilea turneului de la Madrid, dupa ce a trecut de iberica Sara Sorribes Tormo (24 de ani 46 WTA), scor 6-0, 7-5, iar in cale ii iese acum Saisai Zheng din China (27 de ani, 57 WTA). Partida Halep – Zheng se va juca duminica, 1 mai Zheng s-a calificat in…

- ​Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va întâlni în turul al doilea al turneului "WTA 1.000" de la Madrid.Halep se va duela cu chinezoaica Saisai Zheng (57 WTA). Jucatoarea noastra conduce cu 2-0 în întâlnirile directe.În primul…

- Simona Halep s-a calificat, vineri, in turul al doilea al Madrid Open, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-0, 7-5, pe spaniola Sara Sorribes Tormo, locul 46 WTA, meci in care sportiva din Spania a avut o revenire incredibila pe finalul setului secund.

- Meciul de pe arena principala Manolo Santana parea un bun antrenament de intrare in turneu pentru dubla campioana a Madrid Open, dar Halep a complicat singura finalul unui meci care trebuia sa se termine repede, avand nevoie de a pune ceva efort pentur a nu se ajunge in decisiv. Inalta de 1,76 metri,…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Sorana Cirstea vor infrunta adversare destul de puternice in runda inaugurala a turneului WTA 1.000 de la Madrid (Spania; premii totale de 2.549.105 euro). Cotata cu a treia sansa la cucerirea trofeului, Simona Halep (29 ani, 3 WTA) va debuta contra unei reprezentante…