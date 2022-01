Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca din luna mai nuntile si alte tipuri de evenimente se pot relua, precizand ca este posibil sa fie pastrate anumite masuri de siguranta. Rafila a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, daca a avut discutii cu cei din industria nuntilor si cand…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca in zece zile Romania va intra pe un trend descrescator al acestui val pandemie. Ministrul estimeaza ca saptamana viitoare se va depași pragul de 40.000 de cazuri zilnic. Rafila a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, la ce sa ne asteptam…

- Șase studii de laborator au aratat ca medicamentul experimental Molnupiravir este eficient impotriva variantei Omicron a coronavirusului. Molnupiravirul, precum și pastila rivala de la Pfizer au fost autorizate in Statele Unite in decembrie și sunt considerate instrumente importante impotriva Omicron.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, vrea ca personalul medical sa fie testat la intrarea in tura pentru a reduce riscul transmiterii virusului SARS CoV-2. Alexandru Rafila a anunțat intenția privitoare la testarea cadrelor medicale miercuri, in cadrul unei conferințe de presa. „Un lucru pe care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca exista la nivelul INSP o varianta tehnica privind certificatul digital Covid, care urmeaza sa fie dezbatuta in cadrul coaliției. Rafila a mai spus ca e nevoie ca masurile autoritaților “sa franeze raspandirea variantei Omicron”, iar documentul…

- Ministerul Sanatatii explica motivele pentru care sunt introduse in carantina, la sosirea in Romania, persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala COVID-19 in ultimele sase luni. Ministerul Sanatatii aduce unele lamuriri, prin intermediul unui comunicat de presa, avand in vedere discutiile…

- Faptul ca nu a fost impus certificatul digital Covid 19 celor care folosesc serviciile cultelor religioase nu inseamna ca biserica nu s-ar putea implica in susținerea unei campanii de vaccinare, susțin reprezentanții Guvernului. Intrebat de puterea.ro daca reprezentanții cultelor religioase ar putea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca, probabil, in Romania exista și alte imbolnaviri COVID-19 cu varianta Omicron a SARS-CoV2, pe langa cele doua cazuri confirmate sambata la pacienți intorși din Africa de Sud. “Probabil ca exista in Romania si alte situatii de imbolnavire cu aceasta tulpina.…