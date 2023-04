Stiri pe aceeasi tema

- In a doua jumatate a lunii aprilie, romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanta de patru zile, ca urmare a faptului ca urmeaza sarbatorirea Pastelui, scrie Ziarul Financiar.Astfel, ziua de 14 aprilie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii Vinerea Mare, ziua de 16 aprilie…

- Vești URIAȘE pentru milioane de romani! Este o informație total neașteptata pentru toți consumatorii care se pregatesc sa plateasca noile facturi la energie electrica și gaze naturale. Anunțul vine de la un lider al unei importante Autoritați Naționale: 'Clientul nu trebuie sa achite factura'.Citește…

- Micii investitori au alocat 56 milioane de lei in prima zi a ofertei de subscriere de titluri de stat Fidelis, editia a 11-a, din care 47 milioane de lei au mers pe transele denominate in euro, acolo unde Ministerul Finantelor plateste dobanzi de pana la 5,8% pe an, scrie Ziarul Financiar.Aceste…

- Saptamana de lucru de 4 zile revine in atenția jucatorilor de pe piața muncii, intrucat cel mai mare experiment internațional in acest sens s-a incheiat de curand și a avut rezultate pozitive. Angajații din Romania iși doresc saptamana de lucru de 4 zile, dar 6 din 10 companii sunt reticente, scrie…

- Romania im­porta anual 66 de milioane de perechi de pantofi, iar o treime din total vine direct din China, arata datele World­Foot­wear, o platforma ce analizeaza industria mondiala de incaltaminte, citata de Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sunt vești COLOSALE pentru aceasta categorie de persoane! Romanii pot beneficia de noi sume de bani acordate prin acest mod. IMPORTANT! Beneficiul financiar va putea fi folosit doar in scopul pentru care a fost dat de catre instituțiile statului. Sumele de bani acordate sunt extrem de bine-venite…

- Vești proaste pentru aceasta categorie de persoane! Varsta de pensionare ar putea avea parte de o noua creștere. Noile schimbari radicale s-ar putea produce in urmatoarea perioada de timp. Semnalul de alarma cu privire la marirea varstei de pensionare a romanilor vine din partea unui inalt funcționar…

- Este SUPER-VESTE pentru milioane de romani! Mai exact, aceștia pot beneficia de despagubiri financiare in caz ca vor fi afectați de intreruperile acestui serviciu extrem de important pentru activitatea de zi cu zi. De REȚINUT! Doar o singura Autoritatea Naționala poate stabili procedura de despagubire.…