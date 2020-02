Vesti bune: Analistii estimeaza un impact limitat al epidemiei de coronavirus asupra economiei mondiale

Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea rapida a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil cresterea economica a Chinei in acest an la 5,6%, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale, a avertizat sambata Fondul Monetar International,…

- Extinderea rapida a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil cresterea economica a Chinei în acest an la 5,6%, în scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale, a avertizat sâmbata Fondul…

- Epidemia de coronavirus din China va reduce probabil cresterea economiei globale cu 0,1 puncte, in timp ce avansul economiei chineze va incetini la 5,6% in acest an, a anuntat sambata Fondul Monetar International, relateaza MarketWatch.

- De ce se depreciaza leul. Analistii estimeaza ca moneda europeana va continua sa creasca pana la finalul anului Euro a trecut vineri de 4,8 lei, un prag psihologic record, iar analiștii spun ca de vina ar fi situația externa, dar și dezechilibrele din Romania, combinate cu o perioada de instabilitate…

- De ce se depreciaza leul. Analistii estimeaza ca moneda europeana va continua sa creasca pana la finalul anului Euro a trecut vineri de 4,8 lei, un prag psihologic record, iar analiștii spun ca de vina ar fi situația externa, dar și dezechilibrele din Romania, combinate cu o perioada de instabilitate…

- Majoritatea analistilor CFA Romania estimeaza o depreciere a cursului leu - euro in urmatoarele 12 luni, pana la valoarea de 4,8663 lei, respectiv o rata medie anticipata a inflatiei de 3,52%, reiese din datele privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna noiembrie, publicate luni.…

- Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (noiembrie 2020/noiembrie 2019) a inregistrat o valoare medie de 3,52-. Anul trecut in noiembrie aceiasi analisti estimau pentru noiembrie 2019 un curs mediu al euro de 4,75 lei (cursul anuntat vineri de BNR fiind de 4,77 lei/euro, foarte apropiat…

- ​Peste 85% dintre participanți anticipeaza o depreciere a leului în urmatoarele 12 luni (fața de valoarea actuala), valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni fiind de 4,82, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,86 lei pentru…