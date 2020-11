Un vaccin dezvoltat de laboratoarele Pfizer și Biontech este „eficient 90%” impotriva Covid-19, au declarat cei doi giganți luni, 9 noiembrie. A treia faza a testelor clinice (testarea eficacitații și siguranței la scara larga) facute de Pfizer a implicat 43.538 de participanți injectați. Aceștia au primit fie doua doze de... The post Vești bune! A fost anunțat un vaccin antiCovid eficient 90% appeared first on Tabu .