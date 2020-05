Stiri pe aceeasi tema

- Diana Botezatu, medic cardiolog implicat in gestionarea cazurilor de infecție cu Covid-19 la clinica San Gaudenzio din NovaraMarian Stancu, asistent medical la Policlinico din Milano, se afla in ”linia intai” in lupta impotriva epidemiei. Mirela Cornea este asistent medical la Secția…

- De la inceputul lunii martie, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID – 19), zborurile regulate comerciale de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” au fost anulate, unul cate unul. In mod evident, primele care au fost oprite s-au numarat cursele cu destinațiile de Italia, respectiv Roma, Bergamo,…

- O echipa europeana de medici și asistenți medicali din Romania și Norvegia, mobilizata prin intermediul mecanismului de protecție civila al UE, a fost trimisa neintarziat la Milano și Bergamo pentru a veni in ajutorul cadrelor medicale italiene in lupta impotriva coronavirusului. La randul sau, Austria…

- Un renumit medic italian a lansat astazi o ipoteza devenita imediat virala. Profesorul Massimo Galli, seful Departamentului de boli infectioase de la spitalul Sacco din Milano, a afirmat ca este posibil ca unele popoare africane sa fie imune la coronavirus. Pe continentul african au fost confirmate…

- Compania Wizz Air va suspenda, incepand de miercuri, 25 martie, zborurile din Suceava spre Londra și din 27 martie zborurile catre Memmingen, in Germania. Aceasta dupa ce anterior au fost anulate toate zborurile de pe aeroportul din Suceava catre cele trei destinații din Italia, Roma, Milano – Bergamo…

- „Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunii diplomatice a Romaniei la Roma și al oficiilor consulare de pe teritoriul Italiei, a fost in contact constant cu autoritațile italiene și a monitorizat permanent atat evoluția crizei sanitare, cat și masurile adoptate de autoritațile italiene…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri, ca reprezentanții Ambasadei Romaniei la Roma au demarat un proces de identificare și localizare a cetațenilor romani care se afla in Italia in tranzit, in drum spre Romania sau in vacanța și care se afla in imposibilitatea de a reveni in țara prin…

- Dupa ce Guvernul italian a impus restrictii de calatorie in toata tara, cancelarul Sebastian Kurz a declarat ca cetatenii din Austria care se intorc din Italia ar trebui sa se auto-izoleze timp de doua saptamani, scrie BBC. In prezent, Austria are 158 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus.…