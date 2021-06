Vestea zilei pentru români care doresc să intre în Spania. Ibericii au anunţat cine are voie să le treacă „pragul” Romanii care doresc sa calatoreasca in Spania au primit o veste buna: ibericii permit intrarea oamenilor care pot face dovada vaccinarii anti-COVID-19 si autorizeaza ancorarea navelor de croaziera, marcand astfel inceperea sezonului estival, cel mai important al anului. Schema completa a vaccinarii trebuie incheiata cu 14 zile inainte de calatorie, cu serurile marca Pfizer, Moderna, […] The post Vestea zilei pentru romani care doresc sa intre in Spania. Ibericii au anuntat cine are voie sa le treaca "pragul" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania permite de luni intrarea calatorilor care pot face dovada vaccinarii anti-COVID-19 si autorizeaza ancorarea navelor de croaziera, marcand astfel inceperea sezonului estival, cel mai important al anului, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Schema completa a vaccinarii trebuie incheiata…

- Calatorii straini care atesta ca sunt vaccinati anti-COVID-19 cu schema completa cu unul dintre vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca sau Janssen, precum si cu vaccinurile chinezesti Sinopharm si Sinovac-Coronavac, vor putea intra fara restrictii in Spania incepand de luni, 7 iunie, cu conditia…

- Calatorii straini care atesta ca sunt vaccinati anti-COVID-19 cu schema completa cu unul dintre vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca sau Janssen, precum si cu vaccinurile chinezesti Sinopharm si Sinovac-Coronavac... The post Persoanele vaccinate cu schema completa pot intra in Spania fara restricții…

- Directia de Sanatate Publica Sibiu transmite ca 2.439 de sibieni s-au vaccinat in ultimele 24 de ore. Dintre aceștia 142 au fost imunizați cu AstraZeneca, 103 cu Johnson&Johnson și 2.194 cu Pfizer.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.910 vaccinuri: 183 Moderna, 1.057 AstraZeneca, 288 Johnson&Johnson, restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 44 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 1.010 vaccinuri. De asemenea, in…

- Consiliul judetean ilfov organizeaza un maraton al vaccinarii anti-COVID-19, in perioada 14 - 16 mai, la Spitalul de Obstretica-Ginecologie Buftea. Doritorii se pot vaccina intre orele 8:00 - 24:00, cu Pfizer sau Moderna, fara programare, ci doar cu actul de identitate.

- Romanii vor sti ce vaccin este folosit in fiecare centru de vaccinare și vor putea alege si serul. Numai ca, cei care fac parte dintre oamenii inclusi in etapa a treia a campaniei de vaccinare vor avea de asteptat, prioritate avand cei din etapa intai si etapa a doua, potrivit mediafax.ro. Pe 6 aprilie…

- Explicațiile au venit dupa ce mulți dintre romanii carora le-a fost administrata prima doza din vaccinul AstraZeneca nu mai doresc rapelul și ar dori sa opteze pentru alt vaccin, in urma cazurilor de presupuse reacții adverse grave ce ar fi dus la decese in mai multe țari europene.Valeriu Gheorghița…