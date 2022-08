Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea II Craiova continua pregatirile cu un nou joc de verificare, al doilea din aceasta vara. Astfel, „satelitul“ Științei va intalni sambata, de la ora 11.00, pe stadionul „Extensiv“, pe CS Ineu. In primul test al verii, elevii lui Corneliu Papura și Dragoș Bon au dispus cu 3-1 de Sporting…

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele Universitații Craiova, a vorbit despre strategia de transferuri a echipei antrenate de Laszlo Balint. CS Universitatea Craiova - Vllaznia, manșa secunda a turului 2 preliminar Conference League, se joaca azi, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Sorin Carțu, președintele Universitații Craiova, a reacționat dupa ce Gigi Becali a spus ca FCSB se intereseaza de mijlocașul Dan Nistor (34 de ani). Oficialul spune ca oltenii sunt dispuși sa negocieze o posibila plecare a lui Dan Nistor, fotbalist exclus din lotul lui Laszlo Balint. Universitatea…

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele Universitații Craiova, a comentat decizia ministrului Sportului Eduard Novak, de a impune obligativitatea unei ponderi de cel puțin 40% a sportivilor romani in toate competițiile naționale intercluburi. Carțu declara ca e de acord, opinie in contradictoriu cu valul…

- Laurențiu Reghecampf ii contreaza pe Sorin Carțu, președintele oltenilor, și pe patronul CS Universitații Craiova, Mihai Rotaru, pentru declarațiile facute de aceștia dupa desparțirea de antrenor. ...

- Laurențiu Reghecampf a pus punct colaborarii cu Universitatea Craiova la solicitarea conducerii oltene. Tehnicianul de 46 de ani a ținut sa mulțumeasca publicului, cat și jucatorilor. „Intotdeauna cand sunt bani la mijloc, cand se negociaza pentru ceva, dureaza mai mult. Dar nu mai conteaza. Niciodata…

- Centrul de Copii si Juniori (CCJ) al clubului Universitatea Craiova organizeaza in acest weekend un puternic turneu juvenil, denumit Cupa „Ion Oblemenco“. Este prima editie, va fi gazduita de baza sportiva „Aripile“ in intervalul 3-5 iunie si va alinia la start formatii pe trei categorii de varsta.…

- Sorin Carțu, președintele CS Universitații Craiova, așteapta o alta fața a echipei in Europa. Oltenii sunt calificați in turul 2 preliminar din Conference League. Precedentele doua participari ale CS Universitații in Europa au insemnat eliminari rușinoase. 0-1 la general cu albanezii de la Laci in primul…