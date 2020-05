Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara spune ca noua schema de tratament pentru pacientii infectati cu coronavirus, care include anticoagulante, antivirale si antiinflamatorii, a inceput sa functioneze, mai ales la cei cu forme severe de COVID-19, iar…

- Schema de tratament cu anticoagulante introdusa intr-o forma incipienta a infectarii cu noul coronavirus a dat rezultate la Timisoara. Potrivit sefului sectiei de Boli Infectioase a spitalului, doctorul Virgil Musta, de trei saptamani, de cand aplica acest tratament, numarul celor care au avut nevoie…

- Dupa ce saptamanile trecute o asistenta medicala a decis sa le arate pacienților ei ca in spatele costumului de protecție se afla aceeași persoana empatica, lipindu-și o fotografie cu ea zambind pe costum , un medic de 30 de ani din prima linie a decis sa faca același lucru. Tudor Parvanescu este medic…

- Ludovic Orban a anunțat, in Joia Mare, ca Romania va produce, in scurt timp, cele mai eficiente maști de protecție. In plus, exista negocieri pentru producerea de ventilatoare de respirație, necesare intubarii celor aflați la terapie intensiva. Premierul a precizat ca nu toți pacienții aflați la…

