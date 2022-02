Vin vești importante pentru locuitorii Capitalei și pentru ilfovenii care folosesc transportul public in comun pentru a se deplasa in zona București-Ilfov, pentru a merge la munca și nu numai. Incepand de joi, se poate calatori cu un singur bilet sau abonament pe toate mijloacele de transport disponibile in zona București-Ilfov: tren, metrou, autobuz, tramvai […] The post Vestea zilei! De joi, se poate calatori cu UN SINGUR BILET sau abonament pe toate mijloacele de transport, in zona București-Ilfov first appeared on Ziarul National .