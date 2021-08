Stiri pe aceeasi tema

- Ce putin 29 de persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc sâmbata în Haiti. Premierul Ariel Henry a anuntat ca mobilizeaza toate resursele disponibile pentru a ajuta victimele din zonele afectate, relateaza AP.Directorul protectiei civile din Haiti,…

- Un cutremur major s-a produs sambata in Haiti si a fost simtit in toata zona Caraibilor. Autoritațile nu au anunțat inca daca exista victime și care este amploarea pagubelor. Cutremurul cu magnitudinea 7,2 grade pe scara Richter a avut loc la 8 kilometri de orasul Petit Trou de Nippes, la aproximativ…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,2 pe scara Richter a avut loc, sambata dimineata, la ora locala 08:30, in Haiti, a anuntat centrul american de seismologie, potrivit AFP. UPDATE: Ce putin 29 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc, sambata, in Haiti. Premierul Ariel…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,2 pe scara Richter s-a produs in Haiti. S-a resimțit in intreaga regiune a Caraibelor. Seismul s-a produs la o adincime de 10 km și la 150 de km de capitala Port-au-Prince.

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata in vestul Haiti, fiind resimtit si in alte tari din Caraibe si urmat de o alerta de tsunami in regiune, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la o distanta de 8 kilometri de orasul…

- Seismul cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter s-a produs sambata, 14 august, la 150 de kilometri vest de capitala statului Haiti, Port-au-Prince, in jurul orei locale 8:30. Dupa cutremurul care a avut loc, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), la o adancime la 10 kilometri, autoritațile…

- Un cutremur cu magnitudine 7,2 s a produs sambata in vestul statului Haiti din arhipelagul Caraibelor.In ziua de 14 august 2021, la ora 15:29:12 ora locala a Romaniei s a produs in Haiti un cutremur puternic cu magnitudinea mb 7.2, la adancimea de 10 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudine 7,2 s-a produs sambata in vestul statului Haiti din arhipelagul Caraibelor, la circa 100 de kilometri de capitala Port au Prince, anunța institutul american US Geological Survey.