Momcilo Vukotic, antrenor al Farului Constanța in 2006, a murit. Cu Vukotic la timona, echipa din orașul de la malul marii a jucat in semifinalele Cupei Romaniei, s-a clasat pe locul șapte in campionat, dar a evoluat și in Cupa UEFA – Intertoto. Sarbul avea 71 de ani și a fost un fotbalist de legenda al echipei Partizan Belgrad și al naționalei Iugoslaviei. Momcilo Vukotic a deținut o perioada lunga recordul celor mai multe prezențe in tricoul lui Partizan Belgrad, 791. “Ramas bun, Momcilo Vukotic! Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor. Odihnește-te in pace!”, a fost…