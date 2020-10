Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care in luna august a lovit cu mașina un polițist aflat pe motocicleta de serviciu, ramane in arest. Decizia a fost luata vineri de Tribunalul Buzau, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau. Masura preventiva a fost prelungita pana pe 15 noiembrie dar nu este definitiva și poate…

- Ioana Anda Vladescu (32 de ani), angajata RA-APPS care a accidentat intentionat, la 19 august, un politist aflat pe motocicleta pe Calea Eroilor din Buzau, este acuzata de ultraj „in modalitatea normativa a tentativei la omor“, fapta pentru care pedeapsa cu inchisoarea este de minimum cinci ani.

- Magistrații au emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele femeii care a intrat cu mașina in motocicleta unui polițist, in urma cu doua zile in Buzau. Șoferița are 32 de ani, este psiholog și lucreaza la RA-APPS București. Aceasta a fost supusa unei expertize psihiatrice, conform…

- Șoferița care a lovit intenționat cu mașina un polițist a fost reținuta dupa ce a fost audiata de procuror. Ea și-ar fi motivat gestul prin faptul ca vroia „sa scape de el” dupa ce agentul i-a facut semn sa opreasca in zona intersecției bulevardelor Balcescu și Unirii. Motivul – un bec care nu i-ar…

