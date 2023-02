Pana in prezent, Posta a distribuit cardurile in cele 1,7 milioane de gospodarii in care nu a fost nevoie de niciun fel de clarificare privind eligibilitatea. Alte aproximativ 800.000 de carduri urmeaza sa ajunga la cei indreptatiti in baza OUG 166/2022 in perioada urmatoare. Cand vor ajunge cardurile de energie nedistribuite? Distribuția cardurilor prin care […] The post Vestea primita de romanii saraci, uitati de stat. Ce se intampla cu cardurile lor de energie first appeared on Ziarul National .