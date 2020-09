Stiri pe aceeasi tema

- Criza sanitara provocata de Covid-19 ar putea arunca in saracie extrema pana la 100 de milioane de persoane, un numar mai mare decat se estima anterior, a avertizat presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, intr-un interviu acordat AFP, preluat de Agerpres.

- ​Pâna în 2024 trebuie construite noi grupuri producatoare de energie pe gaz naturale. Aceasta în condițiile în care pâna atunci vor fi închise grupuri energetice pe carbune, aparținând Complexului Energetic Oltenia. Daca acestea nu vor fi înlocuite cu…

- Romania, locul 8 in UE privind producția de biciclete. Cresterile ar fi imense daca ar exista infrastructura In 2019, Uniunea Europeana a produs peste 11,4 milioane de biciclete, reprezentand o creștere de 5% fața de anul precedent și cu 10% mai mare decat numarul produs in 2014. Printre statele membre…

- RADET vine cu o veste foarte buna pentru unii romani. Ce anunț a facut Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice ? RADET, anunț de ultima ora! RADET Constanța scoate la concurs mai multe posturi, printre care se enumera: sudor autogen, instalator sanitar și / sau termic, muncitor necalificat,…

- Nelu Tataru a anunțat ieri seara detaliile referitoare la modificarii legii carantinei. Astfel, ministrul Sanatații a precizat ca fiecare persoana asimptomatica, infectata cu COVID-19, va fi internata in spital și in termen de maximum 48 de ore aceasta va fi evaluata de catre medici, decizand daca necesita…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat ca singura majorare a pensiilor care poate fi operata de Guvern în acest an este de 10%, iar o crestere cu 40% ar însemna un dezastru pentru România în aceasta perioada de criza economica globala. „Întelegem…