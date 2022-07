Vestea pe care o așteptau toți pensionarii din România. Pensiile care vor fi impozitate de la 1 ianuarie 2023 Pensionarii din Romania primesc vești bune! Noile schimbari care o sa ii bucure vin din 2023. Un milion de cetațeni din aceasta categorie se vor bucura foarte mult de modificarile in cauza, iar cei care au venituri mici și medii ar putea sa respire ușurați. „Analiza este in derulare. Vreau sa fiu foarte clar cu […] The post Vestea pe care o așteptau toți pensionarii din Romania. Pensiile care vor fi impozitate de la 1 ianuarie 2023 appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

