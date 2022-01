Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea-concurs „Vocea Romaniei” va reveni cu al zecelea sezon la Pro TV, a anuntat marti postul de televiziune. Preselectiile au inceput deja, pe vocearomaniei.protv.ro, iar cei care isi doresc sa fie ascultati pot completa formularul de inscriere. „La ceas aniversar, Pro TV promite…

- Serialul „Emily in Paris”, cu Lily Collins in rol principal, va avea doua noi sezoane, a anuntat luni Netflix, relateaza News.ro. Sezonul secund a fost lansat pe 22 decembrie si a debutat in Top 10 Netflix global si in fruntea listei in 94 de tari, cu 107,6 milioane de ore vizionate in perioada…

- Unul dintre cele mai vizionate seriale ale anului 2021,"Bridgerton", creat de Chris Van Dusen si produs de Shonda Rhimes, continua cu un nou sezon care va avea premiera la 25 martie pe platforma Netflix, relateaza online ziarul spaniol El Periodico. Sezonul 2 al serialului fenomen a avut o…

- Florin Roman a demisionat din funcția de ministru al Cercetarii, dupa ce in spațiul public au aparut informații conform carora politicianul a mințit in CV-ul sau și a plagiat. Demisia vine in urma investigației realizata de Libertatea, conform careia Florin Roman și-a trecut in CV o diploma pe care…

- In episoadele 33 și 34 din Adela - „Adevar și eliberare”, sezon 2, din 9 decembrie 2021, Lucian se folosește de scrisoarea lui Anghel, iar Martha, constransa, ii vinde lui acțiunile trustului. Mihai și Adela ar fugi in lume impreuna, sa fie departe de toate relele, iar Mitu il duce pe procurorul Lascu…

- Te cunosc de undeva revine pe micile ecrane, spre incantarea telespectatorilor care așteptau cu nerabdare sezonul 17. Cand incepe Te cunosc de undeva sezonul 17 Prezentatoarea emisiunii, Alina Pușcaș, a facut dezvaluiri despre noul sezon care urmeaza la Antena 1. Una dintre cele mai longevive emisiuni…

- In episoadele 21 și 22 din Adela - "Adevar și eliberare", sezon 2, din 28 octombrie 2021, Paul Andronic scapa de arestul preventiv și revine acasa. In cele din urma, Mihai il trage la raspundere pe Mitu. Pus in fața faptului implinit, Mitu ii marturisește acestuia ca Adela este, intr-adevar, fiica lui…