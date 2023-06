Vestea momentului pentru românii cu rate la bănci. Vor suferi în continuare, ANPC a pierdut procesul In ultimii ani tot mai mulți clienți ai bancilor romanești se plangeau instituției ANPC referitor la modul de calcul pe care instituțiile bancare le faceau la ratele creditelor bancare oferite. In acest context ANP emitea un document prin care ordona bancilor sa-și recalculeze creditele și sa reduca gradul de indatorare a cerditaților. Ulteriror acționa in instanța […] The post Vestea momentului pentru romanii cu rate la banci. Vor suferi in continuare, ANPC a pierdut procesul appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

