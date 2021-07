Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și deputat PSD, estimeaza ca saptamana viitoare Grecia va intra in zona roșie, ceea ce inseamna ca persoanele nevaccinate care vor reveni din aceasta țara sunt obligate sa intre in carantina. Astfel, va aparea o discriminare…

- Reprezentantul Romaniei la OMS crede ca valul patru va aduce cazuri grave și decese in țara.”E foarte greu sa spun cum va arata, dar in mod evident, el nu ne va ocoli. Vedem ca acest numar de reproducere care a devenit și in Romania supraunitar, de circa o saptamana, va duce la creșterea numarului de…

- Reprezentantul Romaniei la OMS a vorbit, marți seara, despre insuccesul atins de campania de vaccinare in Romania. Alexandru Rafila se arata dezarmat de lipsa de interes a romanilor cu privire la imunizarea anti-Covid-19, in contextul in care valul patru se apropie cu pași repezi. „In mod evident, am…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a criticat modul in care a fost organizata campania de vaccinare anti-Covid in țara noastra. Deputatul PSD a spus ca mai multe loturi de vaccin vor expira in 30 iunie și ca se vor administra cel mult opt milioane de doze de ser abia la finalul anului.…

- Alexandru Rafila vorbește despre valul 4 coronavirus, din toamna viitoare: Romania va inregistra un numar semnificativ mai mare de decese. Deși statisticile arata o scadere semnificativa a cazurilor noi de coronavirus, Alexandru Rafila avertizeaza in privința valului 4 care ar putea sa apara in toamna…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, susține ca țara noastra a fost ferita, din fericire, de variantele exotice ale Sars-Cov-2, cum ar fi varianta indiana. El atrage atenția asupra pericolului la care este expusa populația in aceste momente, cand tot mai puțini oameni se vaccineaza și…

- Prim-ministrul Florin Citu afirma ca "doar liberalismul salveaza Romania", iar romanii trebuie sa stie ca "guvernul de dreapta este singura solutie", intr-un mesaj adresat cu ocazia aniversarii Partidului National Liberal, la implinirea a 146 de ani de la infiintare. "La multi ani, Romania liberala!…