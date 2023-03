Vestea momentului! Lege promulgată. Încă două zile libere pentru români! E oficial! O veste cat se poate de buna pentru romanii care stau cu ochii pe calendar, pentru a vedea cand se apropie perioadele cu zile libere de la lucru, pentru a-și putea planifica o scurta vacanța, sau macar o excursie in afara orașului, cat sa mai uite de stres și de programul incarcat de […] The post Vestea momentului! Lege promulgata. Inca doua zile libere pentru romani! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- 6 ianuarie - Botezul Domnului si 7 ianuarie - Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul vor fi zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit legii promulgata vineri de președintele Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu este unul dintre inițiatorii p

