Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie fara margini pentru o vedeta din showbiz-ul romanesc! Aceasta a adus pe lume cel de-al treilea copil, iar totul s-a intamplat in mare secret. Proaspata mamica a intampinat probleme la naștere și a avut nevoie de transfuzii de sange. Iata despre cine este vorba!

- Una dintre cele mai frumoase și populare artiste romance, implicata intr-un divorț dureros. Blondina a suferit foarte mult, in urma separarii de barbatul care i-a fost partener de viața mai bine de un deceniu. Cantareața susține ca, momentan, doar cateva formalitați mai trebuie puse la punct. Ce s-a…

- Mirela Vaida ingroașa randurile vedetelor din Romania care evita litoralul romanesc. Vedeta a petrecut cateva zile de vis in Delta, fiind foarte impresionata de loc. Prezentatoarea a mers trei zile cu familia sa in Delta Dunarii, despre care spune ca este un loc impresionant, cu peisaje superbe, mancare…

- Vestea ca Raluca Badulescu a decis sa divorțeze de Florin Stamin a șocat pe toata lumea, dar iata ca in viața vedetei totul e lapte și miere de cand a aparut noul ei iubit. Cine este, dar și cu ce se ocupa Rareș Gabriel Grigore, barbatul care a reușit sa ii cucereasca inima blondinei.

- Este doliu in voleiul romanesc, dupa ce fostul antrenor al nationalei masculine a Romaniei Virgil Dumitrescu a incetat din viata, luni, 1 august, la varsta de 82 de ani, informeaza Federatia Romana de Volei. Nascut la 1 februarie 1940, la Constanța, Virgil „Gila” Dumitrescu a fost un adevarat polisportiv.…

- Vestea momentului despre pensiile din Romania! In ultimii ani, cei aproape 5 milioane de pensionari au auzit fraza „Cu siguranta, pensiile vor creste!”. Care au fost, de fapt, creșterile, e greu de cuantificat, in contextul unei crize sociale și economice. Majorarile de pana acum de-abia resimțite,…

- Simona Patruleasa și-a petrecut vacanța de vara pe litoralul romanesc, in Olimp. Intr-un interviu pentru Ego.ro, prezentatoarea știrilor de la Kanal D a laudat stațiunea, s-a declarat foarte incantata de ce a gasit acolo. Vedeta a declarat ca in ultimii ani obișnuia sa petreaca vacanțele in strainatate.…