Stiri pe aceeasi tema

- ”O noua promisiune indeplinita: vom exploata gazele din Marea Neagra, care vor ajunge in casele romanilor. Salut anuntul facut astazi cu privire la luarea deciziei de investitie. Ma bucur ca in urma muncii pe care am facut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante.…

- OMV Petrom, operatorului blocului Neptun Deep din Marea Neagra a anunțat decizia finala de investiție pentru blocul offshore Neptun Deep din Marea Neagra, potrivit unui comunicat de presa al Petrom și Romgaz, companiile implicate in proiect.OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din…

- Veșt proaste pentru romani! Marirea pensiilor bate pasul pe loc. Ministrul Muncii, Marius Budai a venit cu precizari și a invocat mai multe motive. Printre acestea se numara guvernul de dreapta dar și perioada dificila prin care trece statul roman. Cand vor crește pensiile? Pensiile sunt unul dintre…

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra de la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, si vorbim de gaze mai mult decat putem consuma, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „In anul 2020, in plina pandemie am spus, cand…

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra de la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, si vorbim de gaze mai mult decat putem consuma, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, conform agerpres.ro. „In anul 2020, in plina pandemie am spus, cand…

- Vestea momentului de la IGSU pentru toți romanii, in condițiile in care, in ultimele zile, Romania simte din plin efectele unui nou ciclon care afecteaza nu doar țara noastra, ci mai multe regiuni din Europa. Specialiștii au dezvaluit care sunt detaliile pe care sa nu le ignori in cazul unui cod galben…

- Veste buna pentru toți șoferii din Romania. In cursul zilei de astazi, Petrom a ieftinit semnificativ motorina. Prin urmare, benzina și motorina au ajuns in prezent la același preț, dupa o perioada indelungata de timp. Cat de ieftina a devenit motorina In vara anului trecut, motorina se scumpise foarte…

- Scumpirile din Romania continua. In ultima perioada romanii se confrunta cu prețuri mai mari, in unele cazuri și de 100%, la alimente, servicii, gaze naturale, servicii…etc. Acum, vestea momentului de la Ryanair arata cu cat vor crește din nou biletele de avion in Romania. Vești proaste de la Ryanair.…