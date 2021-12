Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile vor fi valabile atat pentru reuniunile in spatii inchise, cat si pentru cele in aer liber, fiind exceptati copiii cu varste sub 14 ani. De asemenea, accesul in restaurante va fi in continuare permis doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala, scrie Reuters.Ministrul german al Sanatații,…

- Inainte de tristul anunț, Boris Johnson a avertizat impotriva afirmațiilor liniștitoare privind Omicron, ca ar fi mai blanda decat variantele anterioare, printre care și Delta, principala cauza a valului 4 de coronavirus.Acesta a anunțat decesul primului britanic dupa infectarea cu Omicron, luni, in…

- Albert Bourla, directorul executiv de la Pfizer, a facut primele declarații despre doza a patra de vaccin, in contextul in care tulpina Omicron risca sa fie o amenințare pentru toata lumea. De asemenenea, acesta a dat asigurari privind protecția pe care doza a treia de vaccin o ofera in fața noii variante…

- Un total de 69.601 noi infecții au fost raportate și alte 527 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, potrivit Institutului Robert Koch (RKI), centrul național de control și combatere a bolilor. Acesta a marcat cel mai mare numar zilnic de decese Covid-19 din 18 februarie, cand au fost inregistrate…

- NEW YORK — Pe masura ce ingrijorarea crește cu privire la amenințarea cu raspandirea variantei Omicron COVID-19, grupul celor mai importante organizații filantropice din lume s-a unit pentru a cere țarilor G7 și a companiilor farmaceutice multinaționale sa ridice de urgența restricțiile privind furnizarea…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a anunțat ca a fost adoptata o hotarare CNSU in baza careia cei care au calatorit in Africa de Sud și ajung in Romania, vor fi carantinați 14 zile. Aceasta decizie a fost luata pe baza depistarii unei noi variante a virusului SARS-Cov-2, Omicron.

- Cum s-ar putea sfarși pandemia de COVID-19: Infecția va arata și se va simți precum gripa sezoniera Cum s-ar putea sfarși pandemia de COVID-19: Infecția va arata și se va simți precum gripa sezoniera Eliminarea completa a virusului care cauzeaza COVID-19 ar fi foarte puțin probabila, insa va veni și…

- Specialiștii de la CDC din Statele Unite ale Americii au anunțat cine sunt pacienții care ar putea avea nevoie sa le fie administrata și o a patra doza de vaccin impotriva coronavirusului. Despre cine ar fi vorba, mai exact. Cine sunt persoanele care ar putea avea nevoie de doza 4 de vaccin anti-COVID