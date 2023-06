Veștea explică afirmația despre ieșirea primarilor la pensie Adrian Veștea, ministrul propus pentru Dezvoltare, a explicat, la Digi24 , ca afirmația lui, potrivit careia primarii ar trebui sa iasa mai repede la pensie, a fost „puțin scoasa din context”. El a adaugat ca un primar trebuie sa primeasca o pensie decenta, pe baza contributivitații. „A fost puțin scoasa din context. A fost o prezentare mult mai ampla. Eu am cosndierat de cuviința ca nu este necear ca un primar sa primeasca pensie speciala, este necesar ca fiecare primar sa primeasca o pensie decenta pe baza contributivitații. Primarii primesc indemnizații, nu au dreptul la spor de vechime. Am… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

