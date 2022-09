Simona Halep (30 de ani) si Toni Iuruc (42 de ani) au decis sa puna capat unei casnicii care a durat un an. Divorțul Simonei Halep, fost lider mondial și dubla caștigatoare de Grand Slam, nu avea cum sa treaca neobservat de presa internaționala. La cateva ore de la apariția informației, publicații din intreaga lume […] The post Vestea divorțului Simonei Halep face inconjurul lumii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .