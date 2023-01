Vestea dimineții pentru români. Au apărut primele cazuri de infectare simultană cu gripă și covid: „Simptome înfiorătoare” Este vestea dimineții pentru romani dupa ce s-a anunțat ca au aparut primele cazuri de infectare simultana cu gripa și covid. Pacienții infectați cu ambele virusuri au niște simptome infioratoare. Specialiștii au gasit și un nume pentru aceasta noua boala. Flurona, combinația de gripa și covid care face ravagii printre copii. „Pacienții acuza dureri crunte” […] The post Vestea dimineții pentru romani. Au aparut primele cazuri de infectare simultana cu gripa și covid: „Simptome infioratoare” appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Numele infecției simultane cu gripa și Covid-19 este flurona. Primii pacienți infectați cu flurona provin din randul tinerilor, in special copii. Aceștia au fost tratați cu antivirale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Au aparut primele cazuri de imbolnavire simultana cu gripa si Covid. Infectia dubla poarta numele de Flurona, iar deocamdata toate cazurile au fost inregistrate la copii. Primele cazuri de Flurona au fost inregistrate la spitalul Matei Bals din Bucuresti. Pacientii s-au plans de dureri crunte de cap,…

- Specialistul infecționist Catalin Apostolescu spune ca pacienții diagnosticați cu flurona, numele infecției simultane, provin din randul tinerilor și au fost tratați cu antivirale: „Nu au dezvoltat o forma severa, poate și pentru ca sunt sunt copii”.„Va fi un sezon rece complicat deoarece avem simultan…

