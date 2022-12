Noi vești pentru romani despre voucherele sociale! Ministrul Muncii ofera detalii despre categoria care va beneficia de acești bani de la stat. Peste 2 milioane de cetațeni se vor bucura de suma in cauza chiar mai devreme decat au fost anunțați. Autoritațile au stabilit ca banii sa fie virate mai devreme in luna decembrie decat […] The post Vestea dimineții despre voucherele sociale. Banii intra pe card mai devreme, e oficial appeared first on Playtech Știri .