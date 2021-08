Veștea, despre stadiul investițiilor impolementate de CNI, bani pentru Aeroport și SMID Adrian-Ioan Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, a prezentat in cadrul unei conferinte de presa stadiul proiectelor investitionale pe care Compania Nationala de Investitii le implementeaza in municipiul si judetul Brasov. In cadrul unei intalniri pe care seful executivului judetean a avut-o marti, 10 august, la sediul CNI, au fost trecute in revista patru astfel de proiecte. Trei sunt initiate de administratia judeteana si unul apartine Municipalitatii brasovene. Astfel, reabilitarea si modernizarea Drumului Judetean 102 I Valea Doftanei (jud. Prahova) – Bradet (jud. Brasov), proiect… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CNSU: noi masuri de relaxare propuse de la 1 august. Nunți, botezuri, evenimente culturale și sportive cu un numar mai mare de participanți CNSU: noi masuri de relaxare propuse de la 1 august. Nunți, botezuri, evenimente culturale și sportive cu un numar mai mare de participanți Comitetul Național pentru…

- Pasi inainte in proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 102 I Valea Doftanei, Județul Prahova – Bradet, Județul Brașov”. In data de 23 iulie, la sediul Consiliului Judetean Prahova a avut loc o sedința de progres avand ca obiect urgentarea acestui proiect, initiat de administratiile judetene din Brasov…

- Trei rafinarii amplasate in judetul Prahova au fost amendate cu 250.000 de lei de comisarii Garzii de Mediu dupa ce, timp de doua zile, locuitorii municipiului Ploiesti au reclamat in repetate randuri disconfort olfactiv, iar in urma masuratorilor statiile automate de monitorizare a calitatii aerului…

- Proprietarii mașinilor mai vechi de 15 ani vor trebui sa plateasca o noua taxa de mediu in curand. Și asta dupa ce Comisia Europeana a cerut masuri urgente pentru reducerea varstei parcului auto. „Inclusiv Comisia Europeana ne forteaza sa luam masuri pentru reducerea varstei parcului auto. Este o decizie…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de astazi, 09.07.2021, inspectorii APIA si cei ai institutiilor de specialitate delegate demareaza controlul la fata locului pentru cererile extrase in esantionul de control aferent Campaniei 2021. Esantionul de control…

- Singura exploatare miniera de zacaminte de uraniu din Romania, cea de la Crucea-Botușana din județul Suceava, unde explorarile au debutat in 1965, va fi inchisa anul acesta, potrivit planurilor Guvernului.Minerii au solicitat ca lucrarile de ecologizare, intreținere și conservare sa se realizeze cu…

- Starea sanitara in Sectorul 1 al capitalei Instituția Prefectului Municipiului București. Foto: Razvan Stancu. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune ca nu a luat nicio hotarâre în privința solicitarii Comitetului Local pentru Situații de Urgența de a institui starea de alerta sanitara,…

- Materialul contaminat din cauza caruia au fost inregistrate, vineri, depasiri ale nivelului de radioactivitate pe amplasamentul fostei rafinarii Astra din Ploiesti a fost ridicat si depozitat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Conform sursei citate, materialul contaminat…